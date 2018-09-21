Karşıyaka seri peşinde

  İZMİR, () TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Kemerspor 2003'ü geriden gelip 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka, yarın İstanbul'da Alibeyköyspor deplasmanına çıkacak. Alibeyköy Sahası'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak....

Karşıyaka seri peşinde

 

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Kemerspor 2003'ü geriden gelip 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka, yarın İstanbul'da Alibeyköyspor deplasmanına çıkacak. Alibeyköy Sahası'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Eksik futbolcusu bulunmayan Kaf-Kaf, rakip sahanın zemini suni çim olduğu için hafta içinde suni çimde de çalıştı. Grupta Karşıyaka 3 maçta 4, Alibeyköyspor ise 1 puan topladı. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, geçen hafta önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek kazanıp seri yakalamak istediklerini belirtti.

YORUM EKLE
Gönder