Karşıyaka seri peşinde

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta Kemerspor 2003'ü geriden gelip 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka, yarın İstanbul'da Alibeyköyspor deplasmanına çıkacak. Alibeyköy Sahası'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Eksik futbolcusu bulunmayan Kaf-Kaf, rakip sahanın zemini suni çim olduğu için hafta içinde suni çimde de çalıştı. Grupta Karşıyaka 3 maçta 4, Alibeyköyspor ise 1 puan topladı. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, geçen hafta önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek kazanıp seri yakalamak istediklerini belirtti.