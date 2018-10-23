Karşıyaka nefes aldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçlık galibiyet hasretine Osmaniyespor'u tek golle yenerek son verip düşme hattından çıkan Karşıyaka, derin bir nefes aldı. Borçları yüzünden transfer yasaklısı olan, altyapı patentli kadrosuyla 3 yılda 2 kez küme düşerek amatörün eşiğine kadar gelen yeşil-kırmızılılarda genç futbolcuların çabası, korkulu günler yaşayan camiaya umut oldu. Bu sezon 3'üncü teknik direktör olarak göreve getirilen Mesut Toros yönetiminde oynadığı 2 maçı 4 puanla geçen Kaf-Kaf, kolay pes etmeyeceğini kanıtladı. Toros'la önce evinde hiç puan kaptırmayan Kızılcabölükspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalmayı başaran İzmir temsilcisi, ardından Osmaniye karşısında güvenoyu aldı. Taraftarlar, maç sonunda futbolcular ve Mesut Toros'u bağırlarına bastı.

​Karşıyaka'nın çok iyi niyetli bir yönetim tarafından yönetildiğini, futbolcularının da sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Mesut Toros, "Böyle önemli galibiyetler bize moral oluyor, camiayı, taraftarı, yönetimi birleştiriyor. Kısa sürede iyi bir sinerji yarattık. 7 gün 24 saat tesiste kalıp çalışıyoruz. Hem mental anlamda hem teknik anlamda takımı maçlara hazırlıyoruz. Genç ve kırılgan bir takımız, takım ruhunu yakaldığımıza inanıyoruz. Büyük özgüven kazandık ve bu hafta Of deplasmanına moralli gideceğiz. Karşıyaka ligde iyi yere gelecek" dedi.

Takımın ofansif gücünü artırmaları gerektiğini belirten Toros, "Osmaniye maçında Onur'u önde oynatmamızın sebebi buydu. Pozisyonlarda etkili oldu, duran topları iyi kullanıp kenar ortalarla tehlike yarattı. Hep oyunda kalmalıyız. Sahanın her yerinde baskı kurmalıyız. Biz büyük camiayız, birlikte varız, hep birlikte iyi noktaya getireceğiz" diye konuştu.

HARUN BİR ATTI PİR ATTI

KARŞIYAKA'da Osmaniyespor maçında 59. dakikada Doğukan'ın yerine oyuna girerek 62. dakikada galibiyet golünü atan Harun, profesyonel kariyerinde 2. kez gol sevinci yaşadı. Daha önce 2016-17 sezonunun son haftasında 2. Lig'de 3-3 sona eren Menemen Belediyespor maçında gol atan 22 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıl sonra ilki yaşadı. 3. Lig'de ilk kez ağları sarsan Harun, takımına hayati öneme sahip 3 puanı getirdi. Moral tazeleyen Kaf-Kaf'ta Ofspor maçı öncesi Mustafa Aşan'ın cezası da bitti, takımda eksik kalmadı.