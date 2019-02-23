Karşıyaka lidere karşı

  İZMİR, () TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçlık yenilmezlik ünvanını geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka, yarın lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacağı 90 dakikada çıkış yakalamaya çalışacak. Atatürk...

Karşıyaka lidere karşı

 

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçlık yenilmezlik ünvanını geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka, yarın lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacağı 90 dakikada çıkış yakalamaya çalışacak. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda cezalı duruma düşen Onur forma giyemeyecek. 

Ligde Karşıyaka 27 puan toplarken, son 5 maçta 4 galibiyet alan zirvedeki Kırşehir'in 42 puanı bulunuyor. Kaf-Kaf, bu randevuyla evindeki 3 maçlık galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. İç sahada son olarak 2 Aralık'ta Adıyaman 1954'ü yenen Karşıyaka, ardından evinde çıktığı 3 maçı beraberlikle geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, dün antrenman sonrası Foça'da yemek yeyip yürüyüş yaparak moral depoladı.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Özgür, Fatih, Arif, Harun, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan

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