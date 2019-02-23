Karşıyaka lidere karşı

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçlık yenilmezlik ünvanını geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka, yarın lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacağı 90 dakikada çıkış yakalamaya çalışacak. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda cezalı duruma düşen Onur forma giyemeyecek.

Ligde Karşıyaka 27 puan toplarken, son 5 maçta 4 galibiyet alan zirvedeki Kırşehir'in 42 puanı bulunuyor. Kaf-Kaf, bu randevuyla evindeki 3 maçlık galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. İç sahada son olarak 2 Aralık'ta Adıyaman 1954'ü yenen Karşıyaka, ardından evinde çıktığı 3 maçı beraberlikle geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, dün antrenman sonrası Foça'da yemek yeyip yürüyüş yaparak moral depoladı.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Özgür, Fatih, Arif, Harun, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan