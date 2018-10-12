Karşıyaka kazanmak zorunda

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 6 haftada yalnız 1 galibiyet alan, üst üste 2 yenilgiyle düşme hattı sınırına gelen Karşıyaka, yarın bir alt basamağında düşme barajında bulunan Altındağ Belediyespor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'ndaki 90 dakika saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda cezalı Mustafa Aşan ile sakatlığı süren Mustafa Değirmenci görev yapamayacak.

Grupta 5 puanla 15. sıradaki İzmir temsilcisi, şimdiye kadar 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Galibiyeti bulunmayan 4 puanla 16. basamaktaki Altındağ Bld ise 4 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. Ligde 9 gün içinde 3 zorlu karşılaşmaya çıkacak Karşıyaka, rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Altındağ sınavı koltuğu sallanan Teknik Direktör Aytekin Sümbül'ün de son şansı olarak görülüyor.