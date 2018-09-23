Karşıyaka kaçanlara yanıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Alibeyköyspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Karşıyaka kaçırdığı gollere yandı.

Daha önce de 1-0 kaybettiği Düzcespor maçında girdiği sayısız fırsatları harcayan yeşil-kırmızılılar kaybettiği puanlarla zirve yarışına ortak olma şansını tepti. Sportif direktör İsmet Arzuman 2 maçta kaybettikleri 5 puanla liderlik fırsatını kullanamadıklarını söyledi. Arzuman, "Her geçen hafta daha iyiye gideceğiz. Alibeyköy'de olumsuz saha şartlarına rağmen galibiyete yakın taraftık. Üst üste gelen 2 gol konsantremizi bozdu" dedi.