Karşıyaka fobiyi yenecek

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak Karşıyaka, İstanbul'da oynadığı maçlardaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. İstanbul takımlarıyla dış sahada çıktığı son 3 müsabakada galibiyet yüzü göremeyen yeşil-kırmızılılar, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. İstanbul'daki son 3 maçta geçen sezon 2. Lig'de Pendikspor'a, bu sezon 3. Lig'de Sultanbeyli Belediyespor'a 3-1 yenilen Kaf-Kaf, yine bu sezon Alibeyköyspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. İstanbul'da son galibiyetini 27 Ocak 2018'de Silivrispor karşısında 1-0'lık skorla alan Karşıyaka, bu hafta Erokspor'u dize getirmesi halinde 386 gün sonra İzmir'e 3 puanla dönmüş olacak. Yeşil-kırmızılılar, aynı zamanda 3. sıradaki rakibinin iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırmayı planlıyor.