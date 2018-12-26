Karşıyaka filesine Yaşar desteği

İZMİR, ()

KARŞIYAKA'nın Basketbol Süper Ligi'ndeki takımına 20 yıldır isim sponsorluğu yapan Yaşar Holding, Yaşar Üniversitesi'yle voleybol takımına da forma sponsoru oldu. Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda altyapı ağırlıklı kadrosuyla Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, formasında sezon boyunca Yaşar Üniversitesi'nin logosunu taşıyacak. Üniversitenin voleybol takımı da Kaf-Kaf'ın tesislerinden yararlanacak. Anlaşma kapsamında sporcuların ve öğrencilerin karşılıklı olarak yararlanacağı işbirliği ortamı yaratılması da hedefleniyor. Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine Üniversite Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, Üniversite Genel Sekreteri Ender Duran, Mali İşler Daire Başkanı Zeki Doğan, Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Karşıyaka Voleybol Genel Menajeri Halis Oğuz Özlütürk katıldı.

Rektör Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi'nin bir spor ve sanat kültürü olduğunu vurgulayarak, "Üniversiteler, sadece akademik çalışmaların yapıldığı yerler değil, aynı zamanda gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerini de destekleyen kurumlardır. Spora olan desteklerimizle basketboldan voleybola, atletizmden yüzmeye kadar öğrencilerimiz başarılara imza atıyor. Bilimsel ilerlemelerimizi gerçekleştirirken sorumluluğumuzun bir gereği olarak kente katkı sağlamak için birçok kurumla işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Amatör ruhla ve altyapısından çıkan gençlerle başarıyla mücadele eden Karşıyaka'nın voleybol takımı ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği anlaşmasını da spora ve kente katkı açısından çok önemsiyoruz. Bu çerçevede, Karşıyaka'nın formasında bizim ismimizle mücadele etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Ümit ediyorum ki Karşıyaka voleybolda önemli başarılara imza atar" dedi.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir'in iki köklü markasının voleybolda buluştuğunu belirterek, "Bir tanesi Karşıyaka, sporda çok önemli bir marka. Bir tanesi de Yaşar Üniversitesi, eğitimde çok büyük bir marka. Hep birlikte kadın voleybolunda ilerleyen süreçte ciddi atılımlar yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi tesisleşme, altyapı, sporcu yetiştirme ve önümüzdeki senelerde Türk voleyboluna daha iyi hizmet her zaman önceliklerimiz olacak. Doğru işbirliğini tahsis etmek istiyoruz. İlk hedefimiz, basketbolda olduğu gibi uzun süreli birlikteliğin tesisini sağlamak ve bununla birlikte zaten başarı kendiliğinden geliyor. Bu işbirliği için üniversite yönetimine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Anlaşmayı Rektör Dinçer, Büyükkarcı ve Başkan Vekili Gökhan Şensan birlikte imzaladı.

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