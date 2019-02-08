Karşıyaka filede taraftarı önünde

İZMİR, ()
KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Altınbaş Üniversitesi'ne 3-0 mağlup olan 7. sıradaki Karşıyaka yarın evinde 8. basamakta yer alan Sakarya Gelişimspor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Öğrenci ve çocukların ücretsiz izleyebileceği müsabakanın biletleri 10 TL'den satılacak. Grupta saat 12.30'da Salihli Bld-İzmir BŞB, 15.00'te Özateş-Sarıyer Bld, 16.00'da Büyükçekmece-Rota Koleji maçları oynanacak.