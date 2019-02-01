Karşıyaka filede takviye yaptı

İZMİR, ()

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka, aynı grupta mücadele eden Özateş'ten 19 yaşındaki pasör çaprazı Aleyna Temizler'le anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulüple 3.5 senelik sözleşme imzalayan 1.82 boyundaki Aleyna, "Çok büyük bir kulübe geldiğim için heyecanlıyım. İnanıyorum ki yeşil-kırmızı formayla uzun yıllar güzel başarılara hep beraber imza atacağız" dedi. İmza törenine katılan Genel Menajer Halis Oğuz Özlütürk de genç voleybolcuya başarı diledi.

Öte yandan geçen hafta derbide konuk ettiği Rota Koleji'ni 3-0 mağlup eden Karşıyaka, yarın deplasmanda saat 15.30'da zirve takipçisi Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt'la karşılaşacak. Grupta ayrıca saat 13.00'te Sakarya Gelişimspor-Salihli Belediyespor, 14.00'te Rota Koleji-Mehmet Erdem Marmara Akademi, 16.00'da Bahçelievler Voleybol-Özateş, 18.00'de İzmir Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir DSİ karşılaşmaları oynanacak.