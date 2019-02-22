Karşıyaka filede evinde terliyor

İZMİR, ()
KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda 7. sırada yer alan Karşıyaka yarın evinde 13. basamaktaki Bahçelievler Voleybol'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Çocuk ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği maçın biletleri 10 TL'den satılacak. Geçen hafta derbide İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenen Karşıyaka, sezonun ilk yarısında deplasmanda Bahçelievler ekibini de set vermeden dize getirmişti. Grupta 12.30'da Salihli Bld-Balıkesir DSİ, 16.30'da Mehmet Erdem Marmara Akademi-İzmir BŞB, 17.00'de Sarıyer Bld-Rota Koleji maçları oynanacak.