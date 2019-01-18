Karşıyaka evinde kaybetmiyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka, evinde oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-kırmızlılar bu periyotta Osmaniyespor, Pazarspor ve Adıyaman 1954'ü mağlup ederken, Çatalcaspor ve Elaziz Belediyespor'la berabere kaldı. Taraftarının önündeki son mağlubiyetini 13 Ekim'de Altındağ Belediyespor karşısında 1-0'lık skorla alan Kaf-Kaf, iç sahadaki son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 11 puan topladı. Karşıyaka cezalı Battal dışında eksik yok.