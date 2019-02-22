Karşıyaka'dan iyi prova

İZMİR, () TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka, U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Teknik direktör Mesut Toros, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki karşılaşmada...

Karşıyaka'dan iyi prova

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü lider Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka, U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Teknik direktör Mesut Toros, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki karşılaşmada önümüzdeki haftalarda altyapıdan profesyonel yapılıp A takıma alınması planlanan gençleri de tekrar izleme fırsatı buldu. Ligde kolay mağlup olmamasına rağmen son 7 maçta 1 kez Kemerspor 2003 deplasmanında galip gelen yeşil-kırmızılılar, Kırşehir engelini aşarak iç sahadaki galibiyet özlemine de son vermeyi planlıyor. Kaf-Kaf bu sezon iç sahada son olarak 2 Aralık'ta Adıyaman 1954'ü mağlup etti. İzmir temsilcisi o maçın ardından evinde oynadığı 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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