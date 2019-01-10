Karşıyaka'dan anlamlı galibiyet

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

AVRUPA'daki 200. maçında FIBA Europe Cup 2. Tur I Grubu'nda Z Mobile Priştine'yi 107-85 gibi farklı skorla yenerek anlamlı bir galibiyet alan Pınar Karşıyaka, son haftalardaki sıkıntılı günleri geride bırakıp iddiasını yeniden kanıtladı.

Tam 43 yıl önce, 1975-76 sezonunda Koraç Kupası'na katılan, kulüp tarihinin Avrupa arenasında boy gösteren ilk kadrosunu da maçta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayıp jest yapan Kaf-Kaf, üst üste 2 galibiyetle taraftarıyla buzları eritti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5 maçta 4 mağlubiyet aldıktan sonra Bahçeşehir Koleji'ni 103-77, Europe Cup'ta Priştine'yi 107-85 yenerek üst üste 2 maçta 100 sayının üzerine çıkan Kaf-Kaf, camiaya güven verdi.

Ligde 104-76'lık Anadolu Efes mağlubiyeti sonrası kadroda operasyon yapan Pınar Karşıyaka'da ilk etapta kadro dışı bırakılıp takımın talebiyle affedilen kaptan Erdi, Priştine maçında 16 sayıyla alkış aldı. Gailius'u gönderip transfer yasağını kaldırarak Birkan Batuk ve Chris Evans'ı kadroya katan Karşıyaka, yerli bir pivot daha alacak. Sezonun ikinci yarısına umutla bakan yeşil-kırmızılılarda dün oynamayan Birkan ve hafta sonu İzmir'de olacak son transfer Evans, Avrupa'da Sloznoki Olaj'la 23 Ocak'ta oynanacak maçta forma giyebilecek. Ligde devreyi tamamlayan İzmir temsilcisi 14 Ocak Pazartesi gününe kadar izne çıktı.

BÜYÜKKARCI'NIN YÜZÜ GÜLDÜ

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, Pınar Karşıyaka'nın son maçlardaki performansını alkışlarken kritik dönemde bütçenin içinde kalarak önemli transferler yaptıklarını söyledi. Antrenör Özhan Çıvgın ve oyuncuları kutlayan Büyükkarcı, "İki kulvarda da iddialıyız. Transferde en kritik dönemde en kritik hamleleri yaptık. Anadolu Efes'ten yıllık ücretinin önemli bir kısmını kulübünün ödemesi koşuluyla Birkan'ı kiralamak, Euroleague takımından Evans'ı bütçeyi aşmadan alıp aynı anda transfer yasağını kaldırmak kolay değil. Halen bir yerli daha alabiliriz. Yapılan ve yapılacak olan transferlerde bütçe disiplini asla aşılmayacak" dedi. Büyükkarcı, FIBA'daki transfer yasağı taksitlerini ödeyip kulübün önünü açan sponsor Yaşar Holding'e teşekkür etti.