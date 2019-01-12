Karşıyaka'dan All-Star'a damga

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

BASKETBOLDA 20 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019'da yapılan halk oylaması sonucu Pınar Karşıyakalı Assem Marei, Asya Karması'nda ilk 5'e seçildi. Yeşil-kırmızılıların sürekli oynayıp tecrübe kazanması için Adatıp Sakarya BŞB Basketbol'a kiralık gönderdiği Alp Karahan da Asya Karması'nda ilk 5'te görev yapacak. Yeni sezonda Karşıyaka'ya dönecek 20 yaşındaki altyapı patentli oyun kurucu bu sezon Sakarya'da ligde 6.9 sayı, 1.6 ribaund, 1.2 asist ortalamaları tutturdu. İzmir ekibinden Berk Uğurlu, Asya Karması'nın kadrosunda yer alacak. Yeşil-kırmızılı ekibin ligde şampiyon olduğu 2015 yılında kadrosunda bulunan Fenerbahçe Beko'dan Bobby Dixon ve Türk Telekom'dan Kenny Gabriel, aynı kadroda maça ilk 5'te başlayacak.