Karşıyaka'da Zeren yası

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

KARŞIYAKA ve İzmir'in spor ile tıp camiası, Opr. Dr. Bülent Zeren'e ağlıyor. Türkiye'nin en önemli spor hekimlerinden olan Zeren'in geçen yıldan bu yana tedavi gördüğü kansere yenik düşmesi yeşil-kırmızılıların yanı sıra tüm İzmir'i yasa boğdu. Doktorluk kariyerinde diz sakatlığıyla spor yaşamı bitme aşamasına gelmiş yüzlerce sporcuyu tedavi eden Bülent Zeren, yıllarca gönüllü olarak tutkunu olduğu Karşıyaka'nın kulüp doktorluğunu ve sağlık kurulu başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Adamları Derneği'nin başkanı olan Zeren, 2009 yılında ilçedeki Osmanbey Parkı'na Karşıyaka'nın efsane futbolcuları Cengiz Kocatoros (Gode Cengiz) ve Erol Baş'ın heykelini yaptırdı. Aksoy'daki muayenehanesinin dışını ilçenin ödüllü bahçesi haline getiren Bülent Zeren, topladığı yüzlerce önemli tarihi parçayla aynı binada Karşıyaka Spor Tarihi Müzesini de kurdu.

Zeren'i uğurlamak için pazartesi günü saat 11.00'de Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Bülent Zeren'in cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Eşi bulunmaz bir insanı kaybettiklerini söyleyen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Sevmeyeni olmayan bir insandı. Camialarda genelde sürekli kısır çekişmeler olur. Onun yaşamı bize her birimizin Bülent Ağabey'i örnek alarak bu kulübe sahip çıkması gerektiğini öğretti. Hayatı boyunca herkese dokunabilen, beyefendiliği, karşılıksız sevgi anlayışıyla örnek olan, ardından tek kişinin bile kötü bir şey söyleyemeyeceği Bülent Zeren'in yaşamı herkese ders olmalıdır. Bize karşılıksız sevginin ne demek olduğunu gösterdi. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun. Başkanlığım boyunca ilk kez soyunma odasına girip takımlarımızdan Zeren için oynamalarını isteyeceğim" dedi.

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