Karşıyaka'da sarı alarm

İZMİR, ()
TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenerek Play-Off umutlarını artıran Karşıyaka, cumartesi günü evinde oynayacağı Alibeyköyspor maçı öncesi sarı kart alarmı verdi. Kritik randevu öncesi Kaf-Kaf'ta kaleci Erdoğan Açar, sağ kanat Harun Atalay, stoper Metin Peker, sol bek Onur Kıntaş, sol açıklar Özgür Güler ve Doğukan İnce ceza sınırına gelirken, Teknik Direktör Mesut Toros oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. Öte yandan yönetim Alibeyköyspor karşılaşmasının biletlerini belirledi. Karşıyaka'da biletler tam 20, öğrenci 10 TL olarak satışa çıkarken, yönetim futbolseverlerin stadı doldurmasını istedi.