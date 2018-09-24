Karşıyaka'da Pınar Cup başlıyor

İZMİR, () - Pınar Karşıyaka'nın son yıllarda her sezon öncesi geleneksel olarak organize ettiği Pınar Cup, yarın başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvadaki ilk maçta saat 18.00'de Tofaş'la karşılaşacak. Organizasyonun ikinci gününde çarşamba saat 17.00'de Tofaş ile Banvit rakip olacak. Karşıyaka, kupanın son gününde 27 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Banvit'le oynayacak. Maç biletleri 10 TL'den satılacak. Taraftarlar için salonda farklı etkinlikler yapılıp sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Sezon öncesi evinde oynadığı hazırlık maçlarında iyi bir görüntü sergileyip Bursa'da katıldığı Cevat Soydaş Turnuvası'nda çıktığı 3 maçı da kaybeden yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, "Yenilenen kadromuzla Pınar Cup ile birlikte yepyeni bir mücadeleye başlıyoruz. Biz, taraftarın desteğini hak eden, taraftar desteğini her zaman arkasına alan, pes etmeyen bir takımız. Yeni kurduğumuz kadro yeni sezon öncesi taraftarlarımızın karşısında oynayacağımız Pınar Cup maçları, bizler için son derece heyecan verici olacak. Hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam" dedi.