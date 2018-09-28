Karşıyaka'da ödeme var gelir yok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FUTBOLDA tarihi borç yükü ve transfer yasağıyla son 3 yılda 2 kez küme düşerek Spor Toto 1. Lig'den gelirleri daha az olan TFF 3. Lig'e gerileyen, yapılamayan stadının inşaatı için mevcut tesis ve gelir kaynaklarından olan Karşıyaka, buna rağmen vergi ve yeniden taksitlendirdiği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için 3 yılda toplam 15 milyon TL ödedi.

Basketbolda sponsor, reklam, kombine paraları, gelir alamadığı futbol ve voleybolda ise yönetimin kendi yarattığı kaynakla ayakta kalmaya çalışan Kaf-Kaf'ta Başkan Vekili Gökhan Şensan, giderlerinin dev gibi olduğunu ancak gelirin neredeyse hiç olmadığını belirterek, "Kendi kaynaklarımızla nereye kadar böyle devam edecek bilemiyorum" dedi.