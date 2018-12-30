Karşıyaka'da ilk etap bitti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarının hazırlıklarını geçen haftadan bu yana Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kamp yaparak sürdüren Karşıyaka, ilk etabı tamamlayıp izne çıktı.

Yeşil-kırmızılılarda başkan vekili Gökhan Şensan, yöneticilerden Hakan Çeliker, Ziyanur Hasbay, Cafer Aralı, Ahmet Yimsek ve Cenk Karslı, son çalışmayı izleyip futbolcular ve tesis çalışanlarının yeni yılını kutladı. Karşıyaka, 2 günlük iznin ardından 2 Ocak'ta tesislerinde yeniden toplanacak. İzmir temilcisi, 20 Ocak'ta başlayacak lig maratonu öncesi Tire'de Tire 1922'yle hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

(FOTOĞRAFLI)