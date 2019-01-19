Karşıyaka'da hasret bitiyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, ikinci yarının ilk maçında yarın Van Büyükşehir Belediyespor'la taraftarı önünde karşılaşacak. Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Ömer Kocabey yönetecek. Yeşil-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Battal dışında eksik yok. Van maçı öncesi devre arası boyunca hatıra bileti kampanyası yürüten Kaf-Kaf, 8 binin üzerinde bilet sattı. Takımlarına 15 Aralık'ta iç sahada oynanan Elaziz Belediyespor mücadelesinden bu yana hasret kalan taraftarların yağışlı havaya rağmen maça akın etmesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılılar ilk yarıyı 21 puanla 13. sırada tamamladı. Mali destek bulamadıkları için yönetimin dün ligden çekilme resti çektiği Van BŞB ise 26 puanla 6. basamakta yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç golsüz sonuçlandı.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Arif, Fatih, Doğukan, Mustafa Aşan, Harun, Hakan