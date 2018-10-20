Karşıyaka'da Belediye Başkanı Akpınar için ihraç talebi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

KARŞIYAKA'da kulübün 79 kongre üyesi, imza attıkları dilekçeyle Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın üyelikten ihraç edilmesini talep etti. Yeşil-kırmızılı kongre üyeleri, Akpınar'ın Karşıyaka Spor Kulübü Tüzüğü'nün 42'nci maddesi kapsamında disiplin cezasıyla cezalandırılarak aynı maddenin C bendi gereğince kulüp üyeliğinin sona ermesini istedi. Kongre üyelerinden Mustafa Kemal Kaya, 79 üyenin imzaladığı dilekçeyi yönetim tarafından değerlendirilmesi için dün kulüp binasına teslim etti. İmza toplayan üyeler, Hüseyin Mutlu Akpınar'ın siyaset üstü olması gereken Karşıyaka'yı siyasi emellerine alet ettiğini savundu. Akpınar'ın kulübün geleceği olan Yalı'daki stat projesine sudan sebeplerle karşı çıkarak engel olduğunu, davalar açarak işin sürüncemede kalması için çabaladığını iddia eden üyeler, şehirdeki diğer statlar yükselirken Karşıkaya'nın stadı olmayan tek kulüp durumuna düştüğünü belirtti.

Başkan Akpınar'ın çeşitli konuşmalarında taraftara hakaret ettiğini, ibra edilmiş eski yönetimleri zan altında bırakacak söylemlerde bulunduğunu iddia eden ihraç talebinde bulunan üyeler, kulüp üyesi Bahdım Ateş'in bir basketbol maçında kendisinin elemanları tarafından dövüldüğünü, Akpınar'ın da Ateş'i tehdit ettiğini savundu. Tüm bu nedenler nedeniyle Belediye Başkanı Akpınar'a disiplin cezası verilip üyelikten çıkarılmasını istediklerini söyleyen Mustafa Kemal Kaya, imza toplamayı sürdüreceklerini de açıkladı. Karşıyaka'da tüzüğün 42'nci maddesi, dernek düzenini bozacak, dernek onur ve saygınlığına zarar verici, üyelik onuruyla bağdaşmayan, üyelerin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü, dernek başkanları ve onur kurulu üyelerine eleştiri sınırlarını aşan küçük düşürücü, zan altında bırakan, derneğe zarar verici söylem ve fiillerde bulunmayı kapsıyor. Talebin disiplin kuruluna sevkedilmesi bekleniyor.

OSMANİYESPOR MAÇININ SAATİ DEĞİŞMEDİ

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 9'uncu haftasında iç sahada oynayacağı Osmaniyespor maçı, İzmir'de aynı gün Süper Lig'de Göztepe-Beşiktaş karşılaşması da olduğu için 22 Ekim Pazartesi gününe alınan Karşıyaka'nın saat değişikliğiyle ilgili talebi kabul görmedi. Yeşil-kırmızılı yönetim, rakip takımın değişiklik talebini kabul etmediğini açıkladı. Grupta 5 maçtır kazanamayıp zincir kırmak isteyen Karşıyaka'da 2'nci haftadaki Düzcespor sınavında köprücük kemiği kırılan Mustafa Değirmenci de antrenmanlara başladı.

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