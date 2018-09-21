Karşıyaka'da Altuğ'un avukatına ret

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 30 Mayıs'ta Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda yapılan mali kongreye kulüp üyesi olmadığı için alınmayan eski başkanlardan Mutlu Altuğ'un avukatı Hüseyin Ercüment Değer'in Başkan Turgay Büyükkarcı, Genel Sekreter Mehmet Yaya ile görevli polisler hakkında yaptığı suç duyurusu reddedildi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Değer'in kongre salonuna girememesiyle ilgili yaptığı suç duyurusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararla ilgili 15 gün içinde Karşıyaka Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz yolu açık bırakıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpte Mutlu Altuğ, daha önce kulübün 20 Ocak tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunun iptal edilmesiyle ilgili dava açmıştı.