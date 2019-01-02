Karşıyaka'da 300 bin kişi spor yaptı

İZMİR, ()

KARŞIYAKA Belediyesi, geride bıraktığımız 2018 yılı boyunca düzenlediği faaliyet ve organizasyonlarla yaklaşık 300 bin kişiye spor yaptırdı. Branş sayısını 3'ten 26'ya çıkarılan Karşıyaka Belediyespor da Türkiye, bölge ve il çapında toplam 74 derece elde etti. Hem profesyonel hem de amatör sporcular için toplam 48 ana etkinlik başlığı altında, 1900 faaliyete imza atılırken basketboldan judoya, satrançtan jimnastiğe kadar farklı dallarda gerçekleşen organizasyonlarda 300 bin sporcu ter döktü. İzleyici sayısı da 1 milyona yaklaştı.

Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Göreve geldiğimizde bir söz verdik. 'Karşıyaka sporun başkenti olacak' dedik. İlk günden beri de bu sözümüzün arkasında duruyor, her branşta güçlenmeye devam ediyoruz. 2018 yılı bu anlamda bizim için atılım yılı oldu. Hem profesyonel sporcularımızı destekledik hem de her yaştan vatandaşımıza spor yaptırdık. Yeteneklerini keşfedip, kendilerini geliştirmelerini sağladık. Karşıyaka'nın 'Aktif Şehir' unvanına da yakışan çalışmalarımızla, sporun her dalında gelişmeye, güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.