Karşıyaka'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'e 38 yıl sonra düşmenin acısını yaşayan transfer yasaklısı Karşıyaka'da as kadrodan 12 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son 2 sezondur transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosu kalan İzmir ekibinde, Tayfun, Mustafa Aşan, Abdülhamit, Mahmut, Arif, Metin, Cenk, Hakan, Anıl, Battal, Bartu ve Onur 31 Mayıs'ta serbest kalacak. 3'üncü Lig'de tecil hakkı bulunmadığı için askerlik engeline takılan Mustafa Aşan ve Battal'ın takımda kalması zor. Yeni sezon ortasında tecilleri bitecek Cenk ve Hakan'ın da durumları belirsiz.

"MEVCUT KADRO ANA HATLARIYLA KORUNACAK"

Transfer yasağını kaldırmak için 15 milyon TL borç ödemesi gereken yeşil-kırmızılılar, şirketleşme görüşmelerinden sonuç alınamazsa mevcut kadrosunu ana hatlarıyla koruma yoluna gitmeyi değerlendiriyor. Son aylarda Doğukan, İlyas, Görkem gibi gençleri vitrine çıkaran Karşıyaka'da teknik direktör Cihat Arslan'ın vedası sonrası sezon sonuna kadar dümede geçen altyapı koordinatörü Erol Özgür, kalan 3 maçta gençlere şans vererek yeni sezondaki alternatifleri artırmaya çalışacak. Yeşil-kırmızılarda divan kurulu, 25 Nisan Çarşamba günü toplanarak kulüpteki gelişmeleri görüşecek.