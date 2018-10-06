Karşıyaka çıkış arıyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta öne geçtiği maçta Erokspor'a evinde 3-1 mağlup olan Karşıyaka, yarın Kırşehir Belediyespor deplasmanında galibiyet kovalayacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Serhad Ürkmez'in yöneteceği mücadele saat 15.00'te start alacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Mustafa Değirmenci, Erokspor önünde kırmızı kart görerek 4 maç ceza alan Mustafa Aşan ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Onur forma giyemeyecek. Grupta 5 hafta sonunda 5 puanla 13. sırada yer alan Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Aytekin Sümbül, iç sahada iyi oynadıkları maçlarda kazanma hırsıyla can yakıcı mağlubiyetler aldıklarını söyleyip, "Kontrollü futbolla kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Özgür, Fatih, Arif, Battal, Görkem, Doğukan, Hakan