Karşıyaka çıkış arıyor

İZMİR, () TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta öne geçtiği maçta Erokspor'a evinde 3-1 mağlup olan Karşıyaka, yarın Kırşehir Belediyespor deplasmanında galibiyet kovalayacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Serhad Ürkmez'in yöneteceği mücadele...

Karşıyaka çıkış arıyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta öne geçtiği maçta Erokspor'a evinde 3-1 mağlup olan Karşıyaka, yarın Kırşehir Belediyespor deplasmanında galibiyet kovalayacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Serhad Ürkmez'in yöneteceği mücadele saat 15.00'te start alacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Mustafa Değirmenci, Erokspor önünde kırmızı kart görerek 4 maç ceza alan Mustafa Aşan ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Onur forma giyemeyecek. Grupta 5 hafta sonunda 5 puanla 13. sırada yer alan Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Aytekin Sümbül, iç sahada iyi oynadıkları maçlarda kazanma hırsıyla can yakıcı mağlubiyetler aldıklarını söyleyip, "Kontrollü futbolla kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Özgür, Fatih, Arif, Battal, Görkem, Doğukan, Hakan

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