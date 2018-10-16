Karşıyaka bıçak sırtı deplasmanda

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta art arda 3 yenilgiyle amatör kümeye düşme hattına gerileyip yeniden korkulu rüyalar görmeye başlayan Karşıyaka, yarın hafta içi mesaisinde zirve yarışındaki Denizli ekibi Kızılcabölükspor'a konuk olacak. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte cezalı Mustafa Aşan ile sakatlığı süren Mustafa Değirmenci forma giyemeyecek. Cezalı oyuncusu bulunmayan Kızılcabölük'te ise sakat Yenal dışında eksik yok.

Son 3 sezonda 2 kez küme düşerek amatörün sınırına gelen Karşıyaka, bu sezon 7 haftada 3. teknik direktör olarak göreve gelen Mesut Toros yönetimindeki ilk sınavda çıkış yakalamaya çalışacak. 7 maçı tek galibiyetle geçen İzmir temsilcisi, 5 puanla son sırada yer alıyor. Bu sezon evinde 3'te 3 yapan Kızılcabölükspor ise 12 puanla 3. basamakta yer alıyor. Takımıyla 2 antrenmanın ardından maça çıkacak Mesut Toros, deplasmana puan ya da puanlar için gittiklerini söyledi.