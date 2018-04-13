Karşıyaka Belediyesi'ne hentbolda çifte kupa

İZMİR, ()

KARŞIYAKA Belediyespor, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen Kulüplerarası İzmir İl Müsabakaları'nda çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulübün genç ve yıldız takımları, bu birinciliklerle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Genç takımın ardından yıldız takım da İzmir'deki maçlarını zirvede tamamladı. Karşıyaka Belediyesi'nin yıldız hentbolcuları, son maçta Göztepe karşısında 31-23'lük skorla galip gelerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Çift devreli lig usulü gerçekleşen turnuvayı yenilgisiz olarak tamamlayan her iki takım da Türkiye Şampiyonası'na direk olarak gidecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, başarının ardından, "Şampiyonluklarıyla gurur kaynağımız olan hentbolcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızı başarıya götüren antrenörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki iki takımımız da Türkiye Şampiyonası'nda da zirveye çıkacaktır" dedi.

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