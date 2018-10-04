Karşıyaka Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül

İZMİR, ()



KARŞIYAKA Belediyesi, başarılı sporcuları ödüllendirdi. Belediye Meclisi, ağustos ayında Manş Denizi'ni yüzerek geçen Karşıyakalı Milli Yüzücü Bengisu Avcı ve Karşıyaka Belediyesporlu jimnastikçilere para ödülü verdi. Ağustos ayında İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek geçerek erişilmesi zor bir başarıya imza atan açık su yüzücüsü Bengisu Avcı ve Artistik Jimnastik Kulüplerarası Bayanlar Yıldız- Genç ve Büyük Türkiye Şampiyonası'nda kategorilerinde derece yaparak göğsümüzü kabartan sporcular unutulmdı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyaka'da sporun her branşını destekliyor ve yeni sporcuların yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz 4 yılda, belediye bünyesindeki spor branşlarının sayısını 3'ten 21'e çıkartan bir anlayışa sahip olarak, bizleri ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden sporcularımızı ödüllendirmeyi de borç biliyoruz. Hem Bengisu'yu hem de jimnastikçilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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