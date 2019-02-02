Karşıyaka Antalya'da galibiyet arıyor

İZMİR, () TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Düzcespor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen 14. sıradaki Karşıyaka, yarın 17. basamakta yer alan Kemerspor 2003'le deplasmanda karşılaşacak. Dr Fehmi Öncel...

Karşıyaka Antalya'da galibiyet arıyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Düzcespor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen 14. sıradaki Karşıyaka, yarın 17. basamakta yer alan Kemerspor 2003'le deplasmanda karşılaşacak. Dr Fehmi Öncel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Özgür Reha Alıcı düdük çalacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıktan çıkan ancak riske edilmeyerek kadroya alınmayan forvet Doğukan İnci forma giyemeyecek. 

Son 3 maçından beraberliklerle ayrılan Kaf-Kaf, Antalya deplasmanından 3 puanla dönerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Teknik Direktör Mesut Toros, "Takımın morali yerinde. Rakip düşme hattından kurtulmak istiyor. Zor maç olacak ancak hedefimiz galibiyetle evimize dönmek" dedi. Yeşil-kırmızılılarda cezaları sona eren Arif ve Fatih ise şans verilmesi halinde ilk 11'de yer alabilecek. Karşıyaka rakibini ilk yarıda evinde 2-1 yenmişti.

Karşıyaka muhtemel ilk 11

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Fatih, Harun, Battal, Hakan Kuş

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