Karşıyaka Antalya'da galibiyet arıyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Düzcespor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen 14. sıradaki Karşıyaka, yarın 17. basamakta yer alan Kemerspor 2003'le deplasmanda karşılaşacak. Dr Fehmi Öncel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Özgür Reha Alıcı düdük çalacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıktan çıkan ancak riske edilmeyerek kadroya alınmayan forvet Doğukan İnci forma giyemeyecek.

Son 3 maçından beraberliklerle ayrılan Kaf-Kaf, Antalya deplasmanından 3 puanla dönerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Teknik Direktör Mesut Toros, "Takımın morali yerinde. Rakip düşme hattından kurtulmak istiyor. Zor maç olacak ancak hedefimiz galibiyetle evimize dönmek" dedi. Yeşil-kırmızılılarda cezaları sona eren Arif ve Fatih ise şans verilmesi halinde ilk 11'de yer alabilecek. Karşıyaka rakibini ilk yarıda evinde 2-1 yenmişti.

Karşıyaka muhtemel ilk 11

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Fatih, Harun, Battal, Hakan Kuş