Karşıyaka-Altındağ Belediyespor: 0-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ali Can Soydal (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx), Kerem İlitangil (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (x) - Anıl (x) (Dk. 67 Hakan x), Metin (x) (Dk. 83 Mahir), Cenk (xx), Onur (xx), Arif (xx), Harun (x), Fatih (x), Görkem (x) (Dk. 46 Battal x), Doğukan (xx), Bartu (x)

ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (x) - Oktay (xx), Emrah (xx) (Dk. 90+2 Furkan), Bülent (xxx) (Dk. 87 Yalçın), Berkay (xxx), İsmail (xx), Melih (xxx), Barış Bozal (xxx), Tugay (x) (Dk. 64 Barış Bozdilki x), Hüseyin (xx), Burhanettin (xx)

GOL: Dk. 39 Berkay (Altındağ Bld);

SARI KARTLAR: Cenk (Karşıyaka), Emrah, Barış Bozal, Hüseyin (Altındağ Bld)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 7'nci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altındağ Belediyespor'a 1-0 yenilerek ligin dibine demir attı. 5 puanda kalan yeşil kırmızılı ekibin galibiyet hasreti 4 haftaya yükselirken, 7 puana ulaşan Altındağ galibiyetle tanıştı.

Karşıyaka taraftarları maçın bitimine 10 dakika kala teknik direktör Aytekin Sümbül'e tepki göstererek, "Aytekin dışarı, yönetim uyuma Aytekin'i kovala" şeklinde tezahüratta bulundu. Tribünler müsabaka sonunda futbolcuları ise alkışlarla protesto edip, "Sabrımız taşıyor" mesajı verdi.

7'nci dakikada konuk ekip atağında sağdan Barış'ın ortasına Bülent gelişine vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

34'üncü dakikada Altındağ Belediyespor'un sağdan kazandığı serbest vuruşta Bülent ceza sahasına ortasında kaleci Erdoğan boşa çıkarken, Melih'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

35'inci dakikada Karşıyaka'dan Arif uzak mesafeden şansını denedi acak top kaleyi bulmadı.

39'uncu dakikada Başkent ekibi öne geçti. Sağ kanattan Bülent'in ortasında arka direkte Berkay boş pozisyonda yükselmeden kafayı vurdu, top köşeden ağlara gitti: 0-1.

60'ıncı dakikada Karşıyaka'da Battal'ın kullandığı frikikte meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

82'nci dakikada Battal ceza sahası dışından vurdu, yerden seken top kalecinin kucağında kaldı.

90'ncı dakikada gelişen Altındağ kontratağında Karşıyaka savunmasında Cenk son anda topa ayak koyarak mutlak bir golü önledi.

Altındağ Belediyespor maçı 1-0 kazandı.