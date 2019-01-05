Karşıyaka Almanya'da haber oldu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapıda 1 yıldır atağa kalkarak tarihinde ilk kez Avrupa'da seçme yapan Karşıyaka, Almanya'da haberlere konu oldu.

Almanya'da Ruhr Bölgesi'nde yayın yapan gazete Hellewer Anzeiger, yeşil-kırmızılıların bu hafta sonunda Kamen'de düzenlediği altyapı seçmelerini haber yaptı. Daha önce Türkiye çapından yetenekli gençleri tarayan, bu hafta sonu Almanya'da Dortmund yakınındaki TSC Kamen Stadı'nda 1999 doğumlu ve daha genç gurbetçi futbolcular için seçme düzenleyen Karşıyaka'nın atağı, yerel basında yankı buldu. Hellewer Anzeiger, Karşıyaka'nın gurbetçi hamlesini, "Her amatör futbolcu profesyonel futbol rüyası görür. Bu şanslarını cumartesi ve pazar günü kullanabilirler. Türkiye'nin geleneksel kulübü İzmirli Karşıyaka, Kamen'de umut verici yetenekler arıyor" cümleleriyle haber yaptı.

(FOTOĞRAFLI)