Karşıyaka ağır yaralı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 2 haftada 4 puan topladıktan sonra iç sahada henüz ilk dakikada öne geçtiği maçta Esenler Erokspor'a 3-1 yenilmekten kurtulamayan Karşıyaka, alt sıralarda kaldı. Bu sezon çıktığı 2 deplasman sınavından birer puan çıkaran Kaf-Kaf, bu sonuçla evindeki 3 maçı 2 mağlubiyetle geçerken Kırşehir Belediyespor deplasmanı öncesi ilk 11'in değişilmezleri Mustafa Aşan ve Onur'u da kaybetti. Mustafa Değirmenci'nin de sakatlığının sürdüğü yeşil-kırmızılılarda kırmızı kart gören Mustafa Aşan ile dördüncü sarı kartını gören Onur, Kırşehir'de görev yapamayacak.

İzmir temsilcisinde geçen hafta Alibeyköyspor maçında siftah yaptıktan sonra Erokspor ağlarını da sarsan Hakan, ardından ilk yarı ve ikinci 45 dakikada kaçırdığı fırsatlarla saç baş yoldurdu. Grupta 5 haftada 5 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde, Play-Off barajının ise 3 puan gerisinde kalan Karşıyaka'nın altyapı patentli kadrosu, Erok mağlubiyetiyle geçen sezondan bu yana ilk kez üst üste 3 maçtan puan alma şansını da tepti. Kaf-Kaf, geçen sezon 6 puan silme cezası alıp ardından kötü gidişatla mendil salladığı 2. Lig'de ilk yarıda Karagümrük, Konya Anadolu Selçuk, Fethiyespor ve Kırklarelispor maçlarında yenilmeyip 1 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.