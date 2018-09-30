Karşıyaka 3 puan peşinde

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'taki haftanın son maçında Karşıyaka, yarın Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Deniz Kükrek yönetecek. Bilet fiyatları tam 15, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Grupta son 2 haftayı 4 puanla geçen Karşıyaka, 4 maçta 5 puanı hanesine yazdırdı. Konuk Erokspor da 5 puan topladı. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, taraftarları önünde kazanmak istediklerini belirterek, 3 puanla üst sıralarda kendilerine yer bulacaklarını söyledi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Mustafa Aşan, Battal, Görkem, Doğukan, Hakan