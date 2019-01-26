Karşıyaka 3 puan istiyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, yarın Düzcespor deplasmanında galibiyet arayacak. Düzce 18 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlı ekipte sarı kart cezalısı Arif ve Fatih forma giyemeyecek. Ligde bu sezon şimdiye kadar çıktığı 8 deplasman maçında 1 galibiyet alabilen Kaf-Kaf, Düzce'de kazanıp zincir kırmaya çalışacak. Ligde Karşıyaka 22 puan toplarken Düzcespor ise hanesine 25 puan yazdırdı. Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, önlerindeki 4 maçın 3'ünü dış sahada oynayacaklarını hatırlatıp bu süreçten maksimum puanı çıkarmak istediklerini söyledi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Mustafa Aşan, Görkem, Battal, Harun, Doğukan, Hakan