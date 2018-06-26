Karşıyaka 24 puanı kurtardı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Karşıyaka'nın 20 Ocak'taki kongreden bu yana 5 aydır görevde yapan yönetimi, eski yabancılardan Shukurov, Kovalchuk, Juninho ve Banahene'den sonra kulübün Ofoedu'ya olan borcunu da kapatıp futbol takımının toplam 24 puanını kurtararak, FIFA tarafından sahaya bile çıkmadan amatör kümeye düşürülmesini önledi. FIFA Disiplin Komitesi'nin Ofoedu'ya olan borcunu kapatması için 26 Haziran Salı gününe kadar süre verip aksi takdirde kulübe 6 puan silme cezası keseceğini bildirdiği Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, ödemeyi kendi yaptı. Ofoedu'yla temas kurarak alacağından faizlerini sildiren Büyükkarcı, cebinden 59 bin 120 Dolar (277 bin TL) ödeyerek borcu kapattı. Yeşil-kırmızılılar böylece henüz sezon başlamadan 6 puanının silinmesinin önüne geçti.

Yabancı oyuncu borçlarının tek tek temizlenmesiyle Karşıyaka'nın önünde FIFA kanalıyla tehlike yaratabilecek eski yabancılardan sadece Duric ve Fall'un alacakları kaldı. Daha önce şubat ayında Shukurov, Kovalchuk ve Banahene'nin alacaklarını Folkart Yapı'nın 2 milyon 325 bin TL'lik mali desteğiyle ödeyip 18 puanının silinmesini önleyen Karşıyaka'da yönetim, geçen ay da Banahene'nin 213 bin TL alacağını kapatıp futbol takımının 3. Lig'den FIFA kanalıyla amatöre düşürülmesinin önüne geçmişti. Mutlu Altuğ'un başkanlığı döneminde Ofoedu'ya olan borcu yüzünden Ekim 2016'da FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı alan Kaf-Kaf'ın geçen sezon başında ise Banahene'nin alacağı nedeniyle 3 puan, Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için 3 puan olmak üzere toplam 6 puanı silinmişti.

VERGİ BORCU ÖDEDİ

Karşıyaka, Ofoedu'ya yaptığı ödemenin yanı sıra 253 bin TL tutarındaki güncel vergi borcunu da kapattı. Yeşil-kırmızılı yönetim, vergiyi ödemek için kendi içinde kaynak oluşturup 1000 adet kombine satın aldı. Futbol takımının ceza almaması için aciliyet teşkil eden ödemeleri yapan Kaf-Kaf, futbolda iç transferde Tayfun, Abdülhamit, Hakan ve Metin'le de anlaşıp kadroyu korumaya çalışacak.