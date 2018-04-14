Karşıyaka 2'nci Lig'e veda etti

Karşıyaka - Ottocool Karagümrük: 0-1

Taraftar tepki gösterdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Cem Özbay (xx), Emin Barlas (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (x) - Abdulhamit (xx), Cenk (x), Metin (x), Onur (x), Doğukan (x), Arif (x) (Dk. 69 Bartu x), Mustafa (x) (Dk. 90 Harun(?), Mahmut (x), Battal (x) (Dk. 59 Görkem x), Hakan (x)

OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Tarık (xxx) - Hüseyin Tokmak (xx), Veli (xxx), Gökcan (xx), Hüseyin Öztürk (xxx), Ufuk (xx) (Dk. 90 Can(?), Serkan Uygun (xxx) (Dk. 90+3 Özer(?), Denis (xxx), Serkan Odabaşıoğlu (xx) (Dk.74 Sadık xx), Burak (xxx), Emir (xxx)

GOL: Dk. 50 Burak (Karagümrük)

SARI KARTLAR: Abdulhamit, Doğukan, Görkem, Mustafa, Mahmut (Karşıyaka) - Emir, Hüseyin Öztürk, Serkan Uygun, Denis (Karagümrük)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ottocool Karagümrük'e tek golle yenilen Karşıyaka, bitime 3 hafta kala resmen küme düştü.

İlk yarısını 0-0 sona eren maçın 50. dakikasında Burak'ın golüne engel olamayan Kaf-Kaf, rakibi Fethiyespor'un Silivrispor'u yenmesiyle 38 yıl sonra 3. Lig'e döndü. Son olarak 1980 yılında 3. Lig'de yer alan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar maç bitimi büyük üzüntü yaşadı. Maçı izlemeye gelen yaklaşık bin 500 futbolsever önce futbolculara tepki gösterdi ardından eski Başkan Mutlu Altuğ'u protesto etti. Maçın sonlarına doğru "En büyük taraftar futbolcular sahtekar, formayı çıkarın, gidin" tezahüratlarını yapan yeşil-kırmızılı futbolseverler, Altuğ için de "Yaptığın oldu mu hainsin Mutlu Altuğ" sloganları attı. 90 dakika sonunda Karşıyakalı futbolcular da adeta yıkıldı. Birkaç hafta önce profesyonelliğe imza atan genç Görkem'in hüngür hüngür ağladığı görüldü. Karşıyakalı taraftarlar olay çıkarmadan tribünlerden ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

25'inci dakikada konuk ekip atağında sağ çaprazdan Serkan Uygun'un müsait durumdaki vuruşunda savunmadan Onur'a çarpan top kaleci Erhan'da kaldı.

36'ncı dakikada Karşıyaka atağında sol çaprazda Battal yerden vurdu, top yandan auta çıktı.

39'uncu dakikada Arif yaklaşık 25 metreden şutunu çekti, top kaleyi bulmadı.

42'nci dakikada Mahmut şık bir çalımla rakibinden sıyrılıp bekletmeden vurdu. Kaleci Tarık topu son anda kornere tokatladı.

47'nci dakikada Doğukan'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Battal vurmakta gecikti, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

50'nci dakikada konuk Karagümrük öne geçti. Sağdan kanattan Serkan Uygun'un ortasında arka direkte Burak düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

60'ıncı dakikada Mahmut'un pasında sol çaprazdan Doğukan vurdu, Karagümrük'ten Gökcan'ın ters şutunda top üst direkten döndü.

73'üncü dakikada Görkem'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Tarık meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı, sahasında 1-0 mağlup olan Karşıyaka 2'nci Lig'e veda etti.

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