



İZMİR, ()

TFF 3. Lig'de yeni sezon grupları İstanbul'da belirlenirken 38 yıl sonra bu kategoriye düşen Karşıyaka, 2. Grup'ta yer alacak. 18 takımlı grupta Kaf-Kaf'ın yanı sıra Ege ekipleri Kızılcabölükspor ve Bergama Belediyespor da mücadele edecek. Grubun diğer takımları ise Adıyaman 1954, Alibeyköyspor, Çatalcaspor, Düzcespor, Erokspor, Elaziz Bld, Kemerspor 2003, Kırşehir Bld, Ofspor, Osmaniyespor, Pazarspor, Sultanbeyli Bld, Van BŞB, Yeni Altındağ Bld ve Yeni Orduspor olarak belirlendi.

Ligde Karşıyaka gibi yıllar sonra yer alacak İzmir temsilcisi Bucaspor, Ege'den Muğlaspor ve Turgutluspor'la birlikte 3. Grup'ta oynayacak. Grupta 1461 Trabzon, Anadolu Bağcılar, Anagold 24Erzincanspor, Bayburt Grup Özel İdare, Cizrespor, Çorum Bld, Diyarbekirspor, Fatsa Bld, Gölcükspor, Halide Edip Adıvarspor, Karacabey Brilik, Kocaelispor, Payasspor ve Serik Bld de var. Nazilli Belediyespor ve Tire 1922 ise 17 takımı 1. Grup'ta lige katılacak.