Karesi'de ‘Sokakta Spor Var’ etkinliği yapıldı

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()-



BALIKESİR’in merkez Karesi Belediyesi tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen, "Sokakta Spor Var" programına katılan Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, "İstiyoruz ki, Karesi'de her yerde spor olsun, spor yapmayan kalmasın" dedi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Karesi Belediyesi ile Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde, "Sokakta Spor Var" etkinliği gerçekleştirildi. Sanat Sokağı'nda yapılan etkinliğe; Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ile vatandaşlar katıldı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Pazar gününe kadar etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Vatandaşlarımızın spor yapmalarını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür projeleri hayata geçiriyoruz. Böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

KARESİ'DE SPOR SEFERBERLİĞİ

Sporun insan hayatının her kısmında yer alması gereken bir olgu olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bu projenin ülkemizin ve şehrimizin geleceği adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Karesi'de her yerde spor olsun istiyoruz. Amacımız sporu tabana yaymak ve vatandaşlarımızı spor yapmaya teşvik etmek. İstiyoruz ki, Karesi'de spor yapmayan kalmasın. Bize destek olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, her zaman yanımızda olan Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

