Kardemir Karabükspor’da Fikret Yılmaz dönemi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, teknik direktör Fikret Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'den düşen ve mali açıdan zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor, teknik direktör Fikret Yılmaz ile kulüp binasında 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin yaptığı açıklamada, "Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. 'Taşın altına bizde elimizi sokarız, kulübü en iyi konuma getirmek için elimizden geleni yaparız' dediler. Hep beraber yola çıktık. Allah bizi utandırmasın. Karabükspor'u layık olduğu yere çıkartırız" dedi.

Fikret Yılmaz ise, "Karabükspor'a defalarca futbolcu olarak geldim. Şimdi Karabükspor'a hoca olmak da nasip oldu. Karabükspor'un çok zor günlerden geçtiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte taşın altına elimizi koyarak, birlik ve beraberlik içerisinde Karabükspor'u layık olduğu yere çıkaracağız" diye konuştu.

"İLK HEDEFİMİZ TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK"

Sportif Direktör Süha Sidal kulübe karşı bir küskünlük olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah bu küskünlüğü başarıyla beraber hep birlikte yok ederek eski Karabükspor'u yine Süper Lig'deki güzel günlerine geri döndürmeye çalışalım. İlk hedefimiz transfer yasağını kaldırmak. UEFA'da ki sıkıntılı dosyamızı kapatmak. Bu işleri halledersek kulübümüzün önü otomatik olarak açılıyor. Haddimizi de biliyoruz. Fazla para harcamadan iyi bir takım kurmaya çalışacağız. Kulübü zora sokmadan, borçlandırmadan kulübü yürütmeye çalışacağız. Sezona burada başlayacağız. Aslan gibi tesislerimiz var. Yemeklerimiz, çalışanlarımız on numara. Gerek gördüğümüz takdirde de hazırlık maçlarını yapmak için Bolu'ya, Erzurum'a gideriz. Ne yaparsak yapalım her hamlemizi burayı düşünerek yapacağız. Ben Karabükspor için çok güzel şeylerin olacağına inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İmza töreni

-Mehmet Aytekin'in açıklamaları

-Fikret Yılmaz'ın açıklamaları

-Süha Sidal'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)