Kardemir Karabükspor, Ümraniyespor maçına hazırlanıyor

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,() -

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Ümraniyespor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kalan Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulundan teknik direktör Açıkgöz, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdıkları Körfezspor maçında alınan 3-0'lık galibiyetin genç oyuncular için çok güzel bir moral olduğunu belirtti. Ümraniyespor'un ligin tecrübeli ekiplerinden biri olduğunu söyleyen Açıkgöz, "Eksikliklerimiz var. Ancak bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Çocuklarımıza destek olunduğunda, moral ve motivasyonlarını da arttırdığımız zaman çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Önümüzde kongre süreci var. İnşallah onun neticesi de olumlu yansır ve önümüzdeki haftalara daha güzel, daha umutlu bakarız diye düşünüyorum" dedi.

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