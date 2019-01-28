Kardemir Karabükspor - Hatayspor: 0-2

Bülent DİKTEPE / KARABÜK ()

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Süleyman Abay(xx), Mehmet Yıldırım(xx), Hüseyin Aylak(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan(xx) - Ali Kemal (x) (Dk. 67 Abdullah x), Can (x), Berkay (x), Fatih (x), Batuhan (x) (Dk. 85 Berk x), Hüseyin(x) (Dk. 61 Arif x), Cihan (x), Emre (x), Ahmet (x), Yusuf (x)

HATAYSPOR: Akın(xx) - Murat (xx), Soner (xx), Sadi (xx), Mesut (xxx), Selim (xx) (Dk. 78 Korkishko xx), Kubilay (xx), Gökhan (xx), Diallo (xx), Caner (xxx) (Dk. 90 Maiga), Hamza (x) (Dk. 62 Mirkan x)

GOLLER: Dk. 15 Caner, Dk. 84 Korkishko (Hatayspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 49 Cihan, Dk. 80 Yusuf, Dk. 86 Ahmet (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Cihan, Yusuf (Kardemir Karabükspor) - Kubilay, Soner, Mirkan, Maiga (Hatayspor)

Spor Toto 1’inci Lig'in 19’uncu haftasında Kardemir Karabükspor 8 kişi tamamladığı maçta Hatayspor’a sahasında 2-0 mağlup oldu.

15’inci dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mesut, penaltı noktasına doğru gönderdi. Caner’in bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 0-1.

49’uncu dakikada maçın hakemi Süleyman Abay, orta sahada rakibine yaptığı faul sonrası Cihan’ı önce 2’nci sarı kart, ardından kırmızı kart gösterip oyun dışına gönderdi.

75’inci dakikada kazanılan penaltı atışı için topun başına geçen Diallo’nun vuruşunu kaleci Furkan kurtardı.

80’inci dakikada Yusuf, itirazdan dolayı 2’nci sarı kart, ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

84’üncü dakikada soldan yapılan ortada topla buluşan Korkishko, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

86’ncı dakikada Ahmet, rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşma Kardemir Karabükspor’un 2-0'lık mağlubiyeti ile sona erdi.

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