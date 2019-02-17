Karbel Karaköprü Belediyespor - Körfez Spor kulübü: 5-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() -

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Gökhan Alkayalar, Fettah Yiğit, Agah Kaan Kuloğlu

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih, Yeldar (Dk.70 Muhammed Türkmen), Adnan (Dk.84 Hasan), Ramiz, Ahmet, Emre Demir (Dk.76 Emre Teki), Ali, Rıdvan, Yasin Reis, Alper

KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ: Muhammed Demir- Faruk (Dk.49 Tayyip), Berat Aydın, Berat Demir (Dk.50 Mustafa), Emir, Emirhan, Yahya (Dk.65 Umut ), Osman, Enes, Yasin Yeşilkır, Yusuf

GOLLER: Dk.7 Yeldar, Dk.36 ve 46 Yasin Reis, Dk.40 Emre Demir, Dk.82 Emre Tekin (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Adnan (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Berat Aydın, Yahya (Körfez Spor Kulübü)

TFF 3'üncü Lig 1’inci Grup takımlarından Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Körfez spor Kulübü’nü 5-0 mağlup etti.

7’inci dakikada Alper’in sağ taraftan ceza alanına yaptığı ortasında Yeldarın, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

36’ncı dakikada Rıdvan’ın ceza sahası içerisine gönderdiği buluşan Yasin Reis, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 2-0.

40’ıncı dakikada Ali'nin pasıyla buluşan Emre Demir, plase vuruşuyla meşin yuvarlığı filelerle gönderdi: 3-0.

46’ncı dakikada Yasin Reis, ceza alanında oluşan karambolde sert şutu filelere gitti: 4-0.

82’nci dakikada Yasin Reis’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Tekin, güzel vuruşla topu ağlara yolladı: 5-0.

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