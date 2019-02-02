Karbel Karaköprü Belediyespor - Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş.: 0-3

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() -

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Sefa Can Meral, Mustafa Burak Dilitatlı, Murat Yanat

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir-Erhan, Fatih, Emre Pınar, Ramiz, Ahmet, Mert, Emre Demir (Dk.62 Adnan), Ali Sabuncu (Dk.71 Bilal), Yasin (Dk.55 Muhammed), Alper

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.: İbrahim-Ali Aydın, Hakan Albayrak (Dk.78 Hasan), Fırat, Güney, Tufan, Günay (Dk 85 Ufuk), Hakan Esa, Bülent (Dk.65 Emre Usta), Emrah, Eray

GOLLER: Dk.8 Ali Aydın, Dk.59 Günay, Dk 81 Hasan (Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş.)

SARI KART: Ahmet (Karbel Karaköprü Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 20’nci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş.’ye 3-0 mağlup oldu.

8’inci dakikada Erhan’ın müdahalesiyle Hakan Albayrak ceza alanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Ali Aydın, penaltı atışında topu filelerle buluşturdu: 0-1

38’inci dakikada Ahmet’in cezaalanında yaptığı müdahaleyle Hakan yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Tufan, penaltı atışında topu dışarı attı.

59’uncu dakikada Eray’ın pasında topla buluşan Günay, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi:0-2

81’inci dakikada Hakan Esa’nın ortasına yükselerek kafa vuran Hasan, topu filelere gönderdi:0-3

(FOTOĞRAFLI)