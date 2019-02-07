Karateciler Ege'de yıldızlaştı

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa)

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Karate Takımı, Ege Ligi Karate Şampiyonası’nda büyük başarı elde ederken, sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak turnuvaya damgasını vurdu.

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Karate Takımı, katıldığı şampiyonalarda başarılarını sürdürüyor. Aydın Kuşadası’nda düzenlenen Ege Ligi Şampiyonası’nda boy gösteren Belediye Sporlu karateciler, çekişmeli geçen müsabakalardan 7 madalya ile döndü. 9 sporcu ile tatami mücadelesi veren sporculardan Burak Gencer, Polat Saçaklı ve Utku Göçer birinci, Mehmet Toprak ve Sudenaz Özdel ikinci, Barış Burhan ve Enes Filiz de üçüncü olarak madalya kürsüsüne çıktı. Ege’deki turnuvada genç karatecilerin kalitelerini ortaya koyduklarını belirten Antrenör Engin Macar, Belediye Spor çatısı altında ulusal ve uluslararası arenada başarılar kazanan sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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