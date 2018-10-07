Sinan HARMANCI / HAMAMÖZÜ,(Amasya),() -

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, Hamit Kaplan, Adil Candemir ve İsmail Topçam'ın anısına düzenlenen Geleneksel Karakucak Güreşleri'nde, başpehlivan Rıza Yıldırım oldu.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hamamözü İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen güreşler, ilçedeki şehir stadyumunda gerçekleştirildi. Karşılaşmaları Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Hamamözü Kaymakam Vekili Ali Osman Bulat, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, Avrupa ve Dünya Olimpiyat eski şampiyonu milli güreşçi Mahmut Demir ile çok sayıda güreşseverler izledi.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, güreşlerin geleneksel olarak 18 yıldır devam ettiğini belirterek, "Türkiye Güreş Federasyonu'nun organizasyonunda gerçekleşen bu müsabakalarda birçok başpehlivanımız başta Recep Kara, Ahmet Serbest olmak üzere burada, güreşler geniş bir katılım ile coşkulu bir şekilde devam ediyor. Hem tanıtım açısından hem de ata sporumuz olan güreşin gelişmesinde bu tip organizasyonların önemi tartışılamaz. Bu anlamda başta İlçe Belediye Başkanımız Bahattin Destebaş'ın yoğun özverili çalışmaları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bizim de desteklerimizle bu organizasyon gerçekleştiriliyor. Şu an burada bulunan nezih ortamın oluşmasında, yeni tesislerimizin yapılmasında ve spor kompleksi haline getirilmesinde emekleri olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Hamamözü Kaymakam Vekili Ali Osman Bulat da, güreşleri gelecek nesillere aktarmak ve bu spora ilgili artırıp sevdirmek için, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

Güreşlerinin finalinde Recep Kara'yı sayı ile yenen Rıza Yıldırım başpehlivan oldu. Recep Kara ikinci olurken, üçüncülüğü ise Fatih Kambur ile Yalçın Sözen paylaştı.

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