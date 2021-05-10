Karagümrük- Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ?

Süper Lig'in bitmesine çok az bir süre kala heyecan daha da artıyor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yarın gerçekleşecek olan mücadele öncesinde futbolseverlerin merak ettiği soruların  cevabı ise haberimizde

Karagümrük- Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ?

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor.  Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son viraja giren takımların  puan lideri Beşiktaş, kalan iki  maçta da galip olarak sezonu şampiyon olarak  bitirmek istiyor.  Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımı 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir  darbe alan siyah-beyazlı takım,  yarın gerçekleşecek olan maçı kazanarak moral kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların  cevabı ise haberimizde. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda?  Bu soruların cevabı haberimizde.

Süper Lig'in bitmesine çok az bir süre kala heyecan daha da artıyor. 41. hafta maçında  siyah-beyazlı takım ile Fatih Karagümrük  karşılaşacak. Her iki takımın taraftarları ve futbolseverler maçın detaylarını merak ediliyor. 

 Beşiktaş-  Karagümrük  Maçı Ne Zaman?

 Beşiktaş - Fatih Karagümrük  karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de  naklen yayınlanacak.

 Beşiktaş'ta Eksikler Mevcut

Siyah-beyazlı takımda sakat ve cezalı oyuncular  karşılaşma öncesinde de dikkat çekiyor.

Sezonu  sonlandıran  Cenk Tosun ve Hasic'e, Oğuzhan'ın sakatlığı ile Aboubakar'ın  bitmeyen ağrıları da eklenince  Beşiktaşlılar sson 9 maçın 8'inde, maç kadrosuna tek santrfor yazmak durumunda kaldı. Bu durumlara ek olarak, Mensah'ın yaşadığı sakatlık üzerine ve Atiba'nın sarı kart cezalısı olduğu için siyah-beyazlı takım, Karagümrük karşısına 6 eksikle çıkacak. Galatasaray maçında   forma giymeyen N'Koudou ise saha koşularına başladı ve büyük ihtimalle ilk 11  içerisinde olacak.

Beşiktaş'ın teknik adamı Sergen Yalçın, Karagümrük maçında defans hattını değiştirmeden Welinton, Rosier, Vida, ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta saha için ise  Josef de Souza'yı Konum andıracak olan teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattında  ise Dorukhan'a görev verecek. Ljajic, Ghezzal, Dorukhan, ve N'Koudou'nun önünde ise santrfor olarak Larin görev yapacak.

Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe 79 puan ile, üçüncü sırada ise 78 puan ile Galatasaray bulunuyor.

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