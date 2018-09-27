Karadeniz Ereğli Belediyespor - Antalyaspor: 2-3

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()
STAT: Ereğli Beyçayır
HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Serdar Diyadin (xx), Ata Yıldırım (xx)
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR: Can (xxx) - Süleyman (xx), Sercan (xx), Vijdan (xx), Barış (xx), Serbay (xxx)(Dk.104 Hami x), Emin (xx), Burak (xxx), Volkan (xx), Engin (xx) (Dk. 73 Eray x), Oruj (xxx) (Dk. 83 Koray x)
ANTALYASPOR: Ozan (xx) - Osman (xx), Drole (x) (Dk. 90 Mustafa x), Danilo (xx), Serdar (x), Salih (xx), Olcan (xx) (Dk. 57 Harun x), Barrada (xx) (Dk. 106 Sergen x), Birkan (xx), Musa (xx), Bahadır (xx)
GOLLER: Dk. 1 Oruj, Dk. 70 Burak (Karadeniz Ereğli Belediyespor) - Dk. 19 Drole, Dk. 64 Salih, Dk. 105 Danilo (Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Barış (Karadeniz Ereğli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Serbay (Karadeniz Ereğli Belediyespor) - Birkan, Barrada, Harun, Salih (Antalyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, konuk olduğu Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenerek üst tura yükseldi.
1'inci dakikada sol kanattan kullanılan taç atışıyla başlayan atakta ceza sahası içine gönderilen topu Oruj ağlara gönderdi: 1-0.
19'uncu dakikada orta sahadan savunmanın arkasına atılan pasla ceza sahasında buluşan Drole, topu ağlarla buluşturdu: 1-1
44'üncü dakikada Burak'ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kaleci Ozan, topu güçlükle kornere gönderdi.
64'üncü dakikada sağ kanattan Drole'un ceza sahası içine gönderdiği top Salih'in vuruşu sonucunda ağlarla buluşturdu: 1-2.
70'inci dakikada, Burak'ın ceza sahası çizgisinden vuruşundan top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-2.
Maçın normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
96'ncı dakikada Danilo'nun bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
105'inci dakikada ceza sahası içinde Danilo, topu ağlara gönderdi: 2-3.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
FOTOĞRAFLI