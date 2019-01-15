Karacabey'de güreşçilerden Kaymakam Yolcu ve Belediye Başkanı Özkan'a ziyaret

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () – OKUL Sporları Grekoromen Güreş Müsabakaları'nda dereceye giren güreşçiler, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ve Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığının ortaklaşa düzenledikleri Okul Sporları Grekoromen Güreş Müsabakalarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Sporculara tebrik eden Kaymakam Yolcu, desteklerinin Türkiye şampiyonasında devam edeceğini ifade etti. Sporcuları makamında kabul eden Belediye Başkanı Özkan ise öğrencileri başarılarından dolayı tek tek tebrik etti. Özkan, “Biz göreve geldiğimizden bu yana spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. Bugün burada başarı elde ederek bulunan tüm sporcularımıza hem eğitim alanın da hem de spor alanında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretlerde öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Karacabey Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam ve Antrenör Ali Varol da eşlik etti.

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