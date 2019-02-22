Karacabey Belediyespor’da tek düşünce galibiyet

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () -



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Turgutluspor maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

24 Şubat Pazar günü saat 13.30'da evinde Turgutluspor'u ağırlayacak olan Karacabey Belediyespor'da bu maçın hazırlıkları sürerken, teknik direktör Hasan Şermet açıklamalarda bulundu. Turgutluspor'un da play-off hedefinin bulunduğuna işaret eden deneyimli teknik adam, "Aramızda 6 puan farkı var. Bu puan farkını kapatarak play-off'a kalmak için oynayacaklar. Onlar da buraya kazanmak için gelecekler. Artık kolay maçımız yok. Son oynayacağımız 12 müsabaka var önümüzde. Bunların hepsi final havasında geçecek. Grubumuzda oynayacağımız her maç zor olacak. Az hata yaparak kayıpsız şekilde önümüze bakmak istiyoruz. Takımımızda Mustafa Apardı ve Ömer Akman sakat olduğu için Turgutluspor maçında kadroda yer almayacak. Cezalı oyuncumuz yok. Turgutluspor maçında sahadan galip ayrılmak adına elimizden gelen tüm gayreti sahaya yansıtacağız. Taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum. Onların desteği bizim için çok önemli. Taraftarımızın desteğiyle sahadan galip ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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