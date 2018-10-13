Karacabey Belediyespor – Halide Edip Adıvarspor: 2-1

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () -

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Yasin Kılıç (xx), Ali Kış (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Mehmet Mert (xxx)- Ömer Faruk (xxx), Hüseyin (xxx) (Dk.63 Ömer Akman x), Ogün (xxx), İlker (xx), Muhammed Kerem (xx) (Dk.80 Mustafa x), İlyas (xx), Batuhan (xx), Berkin (xx) (Dk.63 Ercan x), Fatih (xx), Mehmet (xx)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Ethem (x)- Evren (x), Metehan (x), Halil (xx),Hüseyin (x), Muhammed(xx) (Dk.87 Barış x), Kubilay (xx) (Dk.66 Habib x), İbrahim (x), Cihan (x) (Dk.78 Gökhan Çakır x), Gökhan Dinçer (x), Hakan (x)

SARI KARTLAR: İlker, Mehmet, Batuhan, İlyas, Ömer(Karacabey Belediyespor) Hüseyin, Gökhan, Evren (Halide Edip Adıvarspor)

GOLLER: Dk.87 Ercan, Dk.90 Mustafa (Karacabey Belediyespor) Dk.59 Muhammed Raşit (Halide Edip Adıvarspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor’u 2-1 mağlup etti.

7’nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammed Kerem’in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

15’inci dakikada Halil’in kullandığı serbest vuruşta top kale direğine çarparak auta çıktı.

51’inci dakikada Hüseyin’in ortasında Kubilay’ın vuruşunda top üst direğe çarparak ceza sahasına geri döndü. Dönen topu Mehmet Mert kontrol etti.

54’üncü dakikada Cihan’ın ortasında Kubilay’ın vuruşunda kaleci Mehmet Mert son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

59’uncu dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Muhammed Raşit’in vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

86’ncı dakikada Batuhan’ın ortasına ters bir vuruş yapan İbrahim topu kornere gönderdi.

87’nci dakikada Ogün Aytaç’ın kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Ercan topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

90’ıncı dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Mustafa topu bekletmeden düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor Halide Edip Adıvarspor ‘u 2-1 mağlup etti.

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